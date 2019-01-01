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Большой сборник рецептур для предприятий общественного питания В кафе, ресторанах и других предприятиях питания далеко не всегда есть возможность взять в штат заведующего производством или бухгалтера-калькулятора – именно эти должности в ресторанном бизнесе ответственны за составление нормативной документации на блюда. В итоге технико-технологические карты составляются шеф-поваром (иногда – с привлечением бухгалтера, единолично ведущего данное предприятие). Один из них знает, как готовить, но, зачастую, не умеет считать. Другой – умеет считать, но имеет лишь очень приблизительное понимание приготовления блюд и технологических потерь при холодной или тепловой обработке. Именно в таком тандеме в большинстве заведений составляются документы, которые по своей сути являются краеугольным камнем экономики кафе и ресторанов, фундаментом или основой управленческого учета. На просторах нашей страны (и соседних государств, входивших некогда в рублевое пространство) немало предприятий общественного питания, которые стали заложниками обстоятельств: в крупных городах заведения испытывают острый кадровый голод (настоящий дефицит толковых, обученных, замотивированных поваров), о небольших - даже говорить не приходится. Как же быть той значительной части кафе и ресторанов, где еду готовят сами владельцы или их хорошие знакомые, не имеющие технологического образования и не представляющие, как правильно составить технико-технологические карты, калькуляции или расчетные таблицы содержания белков, жиров, углеводов, калорийности, являющиеся на сегодняшний день нормативными документами, т.е. необходимыми для каждого заведения ресторанного бизнеса? Ответы вы можете найти на страницах нашего портала – Большого электронного сборника рецептур для предприятий общественного питания. Мы постарались собрать максимум информации, помогающей восполнить пробелы базовых знаний, касающихся технологии приготовления блюд общепита. А наш магазин технико-технологических карт на блюда сэкономит немало времени, сил и средств не только небольшим заведениям, но и сетевым проектам.

Магазин технико-технологических карт и других нормативных документов на блюда Чтобы предприятие питания было посещаемым, необходим целый арсенал орудий, главное из которых – хорошая кухня. Но чтобы оно стало успешным с точки зрения прибыльности и возвратности инвестиций этого мало, - в обязательном порядке нужен четко отлаженный управленческий учет. Если представить учет как пирамиду, то в его основе грамотно составленные нормативные документы на блюда, в которых: правильно проведена и отражена контрольная проработка;

верно определены технологические потери при холодной и тепловой обработке;

нет ошибок в указании закладок продуктов по брутто и нетто в технико-технологической карте;

внимательно и скрупулезно произведен расчет калькуляционных карт. У петербургского Института ресторанных технологий эта работа заняла около полугода. Не сомневаемся, что у вас составление нормативной документации на блюда займет меньше времени – скажем, полтора месяца (ведь ваше меню значительно меньше, чем ассортимент магазина технико-технологических карт). Впрочем, в хороших кафе и ресторанах каждый сезон меню обновляется, соответственно, очень скоро ваш специалист опять с головой погрузится в работу. Эта схема оптимальна, только одно «но»! В большинстве предприятий общественного питания давно уже нет таких должностей как бухгалтер-калькулятор или заведующий производством. То есть, для разработки технико-технологических карт, калькуляционных карт, расчетов белков, жиров, углеводов, калорийности вам придется отвлекать от непосредственных обязанностей сотрудника, занятого чем-то другим – может даже шеф-повара или единственного бухгалтера. Не знаем как вы, мы на такое пойти не можем. Собственно, это и стало главной предпосылкой создания магазина технико-технологических карт – каждый должен заниматься своим делом, незачем тратить высокооплачиваемое рабочее время шеф-повара на бумажную работу. Все документы, представленные в этом магазине – разработки технологов и калькуляторов Института ресторанных технологий. Каждый пакет состоит из: Акта контрольной проработки

Технико-технологической карты

Калькуляционной карты

Расчета белков, жиров, углеводов, калорийности и обоснования этих расчетов. Разная стоимость документов обусловлена содержанием пакетов (часто в состав блюда входят полуфабрикаты, тогда нормативные документы прикладываются и на них).